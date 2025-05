Giovanna e Diego estreiam termômetro do ranço | Power Couple

Giovanna e Diego, o primeiro casal eliminado do Power Couple, retornaram ao palco do programa para participar da estreia do "Rançômetro", no Quebra Power. Ao lado de Márcia Fu, eles comentaram as atitudes dos casais que permanecem na Mansão Power, compartilhando as informações e impressões que tiveram acesso após deixarem o confinamento. A dinâmica promete trazer à tona os ranços e as opiniões do casal sobre os rumos do jogo e o comportamento dos outros participantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!