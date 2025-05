Giovanna questiona atitude de Cris: ‘Para mim, foi sem coerência nenhuma’ | Power Couple

Giovanna e Cris conversaram na tarde deste domingo (4) após a prova Quebra Power. A esposa de Diego se mostrou chateada com a atitude da influenciadora fitness durante a competição: “Para mim foi sem coerência nenhuma”, rebateu. A decisão de Cris tirar do Radamés, que estava em segundo colocado no jogo, para colocar em um outro casal que estava com o valor maior foi reprovada pela Giovanna: “Me surpreendi negativamente”.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.