Giovanna traz fotos para o Quebra-Power | Power Couple

O último Quebra-Power trouxe os participantes eliminados do programa. Os primeiros a participar, Giovanna e Diego chamaram Rayanne e Victor para o embate para falar sobre as falas do ator. Em dado momento, Giovanna questionou Victor sobre ele achar ruim ela usar biquini na parte interna da casa e na sequência, mostrou fotos do ator de sunga. Na sequência, foi a vez de Gi Prado e Eros, que chamaram Ana Paula e Antony. O debate dos casais envolveu a forma como ambos se posicionavam na Mansão.



