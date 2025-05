Gretchen agita pista de dança ensinando coreografia de sua música | Power Couple

Na festa dessa sexta-feira (16), Gretchen agitou a pista de dança ao ensinar a coreografia de uma de suas músicas. Além dos aliados, a rainha do rebolado surpreendeu ao chamar Radamés para curtir ao lado dela.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.