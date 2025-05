Gretchen e Esdras devem decidir entre dobrar ou anular votos | Power Couple

As Esferas do Poder foram abertas e Gretchen e Esdras têm o poder de escolher entre dobrar um voto decidido por um casal ou anular a indicação de três participantes. A decisão deve ser tomada com precisão, uma vez que o poder que os dois descartarem pode voltar depois para o jogo. Qual foi a decisão do casal?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!