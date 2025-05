Gretchen faz ‘apostas’ sobre eliminação desta quinta-feira (8) | Power Couple

A Gretchen fez “apostas” em quem acredita que voltará para casa na eliminação desta quinta-feira (8). Estão na berlinda Ana Paula e Antony, Giovanna e Diego e Tali e Rafa. Enquanto conversava com o marido, Esdras, na área externa da casa, a cantora também comentou sobre o comportamento de Adriana. Confira!



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.