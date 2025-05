Gui acusa André de ignorá-lo nas conversas | Power Couple

Ao ser chamado por Gui e Beatriz, André e Sílva tiveram que ouvir mais uma vez sobre a falta de interesse do motorista executivo em se comprometer com o jogo junto com sua esposa. Além disso, Gui relatou que já foi retirado das conversas do dia a dia diversas vezes: "Não sei se é o seu jeito André, mas sem perceber, e outras pessoas também perceberam, que você me tirou da conversa de forma desrespeitosa por duas vezes". Por outro lado, André se desculpou e disse que eles não têm assuntos: "Você fica mais do outro lado do que eu." O motorista ainda ressaltou que a situação pode ter sido um mal entendido e que ele até chegou a se desculpar com Gui.



