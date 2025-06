‘Houve uma reaproximação, mas o pé atrás continua’, diz Kadu sobre Dhomini | Power Couple

Rayanne, Victor, Cris e Kadu se livraram da eliminação e voltaram para a Mansão Power na noite da última quinta-feira (19). Dhomini ficou muito emocionado com o retorno do casal, com quem teve um embate por conta da divisão de quartos, e foi dar parabéns. No entanto, para Kadu, isso não significa que retomaram a amizade: “Houve uma reaproximação, mas o pé atrás continua, porque eu não acredito que uma pessoa mude de uma hora para a outra”, comentou o marido da influenciadora em depoimento.



