'Jogo covarde’, avalia Carol sobre Gretchen | Power Couple

Felipe Andreoli mostrou tudo o que rolou na festa da uva. Mas antes disso, houve muita conversa sobre estratégia de jogo. “A Gretchen não tem embate. Eu não estou falando mal dela como pessoa. Mas como jogadora, eu não acho ela forte”, destacou Carol para Rayanne e Victor. A judoca citou que não entende o motivo do atrito entre a artista e Tali. “Ela não tem coragem de falar o que ela pensa das pessoas, é um jogo covarde”, opinou. Além disso, os participantes estavam animados para curtição e capricharam nos looks.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!