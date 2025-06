Cris e Rayanne tiveram algumas dificuldades com as orientações, mas conseguiram indicar o lugar exato em que seus parceiros deveriam acertar a martelada para estourar os cinco balões. A prova foi cumprida, mas os dedos dos maridos não foram salvos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!