Kadu quase mata Cris do coração com realização da Prova dos Homens | Power Couple

A última dupla a entrar no campo de prova levou emoção ao público! Dhomini, mesmo cansado, concluiu a prova de forma rápida, com tempo. Diferente de Kadu, que realizou a prova devagar e apertou o botão faltando quatro segundos para o fim. E foi na hora das respostas que os problemas vieram. Dhomini até estava indo bem, mas as respostas do papel higiênico e da pizza acabaram com os planos de Adriana, o que fez com que eles perdessem a prova. Já na vez de Kadu, não foi diferente. O ator teve pouco tempo para colocar as respostas, acertou só seis e fez com que a aposta de R$ 30 mil de Cris fosse por água abaixo.



