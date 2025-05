Kadu tira satisfação com Dhomini após ficar em quarto sem banheiro | Power Couple

Adriana e Dhomini colocaram Cris e Kadu no Quarto Melancia. Por conta da idade mais avançada, o casal não havia ficado ainda em um quarto sem banheiro e isso aflorou os ânimos da dupla. Kadu não segurou a indignação e foi tirar satisfação com o empresário e confusão foi formada. Confira!



