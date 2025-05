Mais power do que nunca! Assista à vinheta de abertura da sétima temporada do Power Couple Com um casal já eliminado, 13 duplas seguem na competição em busca de um prêmio milionário.

