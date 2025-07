Manipulação de jogo é tema do Quebra-Power | Power Couple

Um debate frequente em realities é sobre a combinação de votos, e Francine foi a mais atacada por isso. Em sua participação no Quebra-Power, a influencer concordou que fazia isso para se proteger, ao ser questionada por Silvia e André. O casal que seguiu com o game foi Bia e Gui, que chamaram Carol e Radamés. O debate entre eles foi sobre a atitude do ator na treta da judoca com Dhomini.



