Márcia Fu pergunta sobre os futuros planos de Bia e Gui | Power Couple

Dia de eliminação é também dia de Márcia Terapia, que ensina a arte e a ciência dos relacionamentos! Nossa Queen foi para as ruas para saber mais sobre casamentos e namoros e responder algumas perguntas. Logo em seguida, nossa terapeuta conversou com Bia e Gui, o quarto casal eliminado da temporada. Acompanhe!



