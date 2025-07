Maridos fazem as últimas apostas da temporada | Power Couple

O programa desta segunda-feira (30) começou com os homens seguindo, pela última vez, para a Sala de Apostas. Mas antes de fazerem suas apostas, Rafa Brites explicou qual seria o desafio que as esposas precisariam enfrentar. Eike foi o mais ousado e apostou R$ 39 mil, enquanto Rafa não quis arriscar muito e fez a menor aposta do ciclo, no valor de R$ 6 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!