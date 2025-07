Maridos precisam proteger as esposas de jato de água na Prova dos Homens | Power Couple

A última Prova dos Homens dessa temporada tinha uma pegadinha. Isso porque os maridos foram informados que teriam três minutos para abrir cinco cadeados, soltar a amarra e evitar que as esposas tomassem um banho de jato de água. Mas o que eles não sabiam é que o principal objetivo do desafio era proteger o mozão de ficar totalmente molhada. Os primeiros a enfrentarem a prova foram Eike e Dhomini, sendo que só o parceiro de Adriana concluiu a tarefa.



