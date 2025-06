Maridos precisam provar que são bons na organização na Prova dos Homens | Power Couple

Chegou o momento dos maridos mostrarem se são bons na organização. Na Prova dos Homens desse ciclo, era preciso organizar os itens de churrasco que estavam espalhados no espaço nas caixas disponíveis. No final, eles precisavam montar uma imagem em uma caçamba. Radamés, Kadu e Eike foram os primeiros a encarar o desafio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!