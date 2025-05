Maridos precisam somar números importantes da vida das esposas | Power Couple

O segundo grupo, composto por Radamés, Eros e Everton Neguinho, entrou no espaço de provas para realizar o desafio desse novo ciclo. Eles tiveram que responder algumas perguntas feitas por suas esposas e somar as respostas, tudo isso em um caro girando. Confira se os casais conseguiram finalizar a tarefa!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!