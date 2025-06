‘Minha prioridade é Cris e Kadu’, diz Rayanne após veto | Power Couple

O veto na Prova dos Casais deu o que falar. Rayanne e Nat voltaram a discutir sobre o veto em dinâmica, enquanto, na visão dos adversários, a dupla deveria ter escolhido outro casal para salvar Cris e Kadu. Depois da confusão, a esposa do artista foi esclarecer os pontos com a influenciadora fitness: “Eu não fiz isso, eu só errei a conta mesmo, matemática. Até porque, se eu pensasse isso, eu agiria de outra forma”, esclareceu a atriz. Em depoimento, Rayanne pontuou: “Agora, nesse momento do jogo, a minha prioridade é Cris e Kadu. O que eu puder fazer, eu vou fazer”.



