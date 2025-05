Mulheres apostam em maridos na Prova dos Homens do novo ciclo | Power Couple

O programa desta segunda-feira (12) começou com a mulherada na Sala de Apostas. Felipe Andreoli explicou para elas como funciona a Prova dos Homens desse ciclo. Carol fez a maior aposta, no valor de 30 mil reais, enquanto Nat apostou 6 mil reais, o menor valor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!