Chegou um momento especial: a última Prova dos Homens do Power Couple! Antes da realização do desafio, as mulheres precisaram demonstrar coragem para apostar nos maridos. O destaque ficou para Tali, que arriscou tudo e apostou R$ 46 mil. Já Nat foi mais conservadora e apostou R$ 12 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!