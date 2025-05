Não escaparam! Rafa Brites e Felipe Andreoli levam choque na Prova dos Casais | Power Couple

Sobrou até para eles! Rafa Brites e Felipe Andreoli não ficaram de fora e também testaram o choque da Prova dos Casais, logo após a finalização do desafio eletrizante. Os apresentadores mostraram como foi passar pela mesma experiência que os competidores e compartilharam o momento divertido com os participantes da Mansão. “Não é a raquetinha do pernilongo”, brincou Andreoli.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!