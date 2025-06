'Não faz cara de debochada', dispara Rayanne para Nat | Power Couple

Dando sequência à confusão do café da manhã desta terça-feira (24), Rayanne e Nat foram as protagonistas da vez. O debate envolvendo a atriz e a miss trouxe à tona novamente a primeira DR do Power Couple 7, e quem combinou votos ou não. Nat declarou que Ray estava se contradizendo e a miss ficou irritada. "Não faz cara de debochada", disparou ela para a esposa de Eike. Na sequência, os envolvidos voltaram a discutir sobre o maior embate do programa: a combinação de votos.



