Nat critica estratégia de Carol e relembra desentendimento | Power Couple

Nat deu uma pausa na curtição para também falar de jogo. Em conversa com Emilyn e Cris, a engenheira relembrou o momento em que foi tirar satisfação com Carol, após atrito com Eike. “Eu tenho a plena certeza que isso foi feito de forma estratégica”, avaliou a dentista. Cris, por sua vez, classificou Carol como “muito articulada” e Nat completou: “Exatamente, mas a pessoa que tem esse dom pode usar para o bem ou para o mal, ela usa para o mal”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!