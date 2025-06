Nat e Eike completam a DR da semana | Power Couple

Dando sequência na votação para a DR, foi a vez de Carol e Radamés. O casal de ex-atletas até queriam votar em Adriana e Dhomini, mas optaram por votar em Nat e Eike para se salvar. E nem mesmo a utilização das Esferas do Poder fariam diferença. Tali e Rafa até escolheram Carol e Radamés para votarem de novo, que firmaram voto no Casal Eikos. Dessa forma, mais uma DR está formada com Cris e Kadu, Tali e Rafa, e Nat e Eike.



