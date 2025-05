Nat e Eike ganham as Esferas do Poder | Power Couple

Depois de todos os apontamentos no Quebra Power, chegou a hora de descobrir qual casal conquistou as Esferas do Poder. A dupla que tivesse mais biscoito em seu pote garantiria o poder que pode mudar o rumo da próxima votação. Porém, alguns casais empataram, o que fez com que as esferas fossem decididas através de um sorteio. Nat e Eike acabaram sendo os sortudos e levaram o poder.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!