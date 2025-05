Nat e Eike justificam voto em Silvia e André | Power Couple

Nat e Eike direcionaram seus votos para Silvia e André, explicando que, apesar da proximidade e interação de Silvia com os outros participantes da Mansão Power, André ainda não conseguiu criar uma conexão com eles. A justificativa apontou para a postura considerada "muito parada" de André. Silvia e André, ao receberem os votos, preferiram não comentar a decisão de Nat e Eike, apenas aceitando a indicação para a DR.



