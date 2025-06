Nat e Eike pulam na piscina para comemorar volta da DR | Power Couple

Enquanto Rayanne e Victor brindavam com os aliados o fato de serem Top 5 da temporada, Adriana comentou com o marido, Nat e Eike a mudança de rota do casal Power e de Carol. Na Suíte Power, Tali falou sobre o deboche de Eike ao voltar para a Mansão Power e a esposa de Radamés avaliou que os rivais irão começar um novo jogo. Para finalizar a noite, Nat e Eike pularam na piscina para comemorarem o retorno ao jogo.



