Nat e Eike revelam com quem devem deixar Herança da DR | Power Couple

Depois de se divertirem na Festa Jaca da última sexta-feira (13), o foco voltou para o jogo. Nat e Eike, que ficaram com a Herança da DR, pontuaram quem deverão indicar: “A gente, provavelmente, vai deixar essa Herança com Cris e Kadu, só que a gente vai subir bem o valor da aposta deles”, comentou o ator em depoimento. Já Adriana e Dhomini disseram que vão tentar dar uma maneirada para não caírem na berlinda por saldo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!