Nat e Eike voltam à Mansão Power | Power Couple

Nat e Eike foram o segundo casal a voltar à Mansão Power, depois de Adriana e Dhomini. Com isso, Ana Paula e Antony são eliminados do programa. A empresária e o modelo agradeceram ao público pela trajetória no programa e teve até dancinha. Já a Herança da DR ficou para Nat e Eike. Confira o que foi!



