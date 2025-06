Nat se irrita com ‘incentivo’ de Eike em Prova das Mulheres | Power Couple

Nat, Adriana e Cris se arriscaram na Prova das Mulheres nesta terça-feira (24). Elas tiveram que passar por alguns obstáculos sem deixar os carvões cair. Cumpre a dinâmica quem aquecer o banho do maridão em, no máximo, sete minutos. As mulheres não tiveram muito sucesso no equilíbrio e concentração e ainda se irritaram com seus parceiros. “Você grita muito comigo, isso me atrapalha demais. Você começa a gritar na hora que eu estou me equilibrando e me desmotiva”, disse a engenheira em depoimento.



