'Ninguém é igual a você', dispara Victor para Dhomini | Power Couple

Dando sequência ao Quebra Power da semana, Silvia e André chamaram Cris e Kadu. A produtora de eventos disse que o casal deveria se posicionar com mais frequência. Kadu aceitou a crítica e disse que admira todos na casa. Mas, se estamos falando de Quebra Power, o assunto é confusão! Na vez de Rayanne e Victor, os chamados foram Adriana e Dhomini. A miss questionou o motivo de a dupla os perseguir na Mansão e a pergunta gerou uma discussão imensa. Dhomini disse que não resolve as coisas "de boca", e sim na porrada. "Sabe por que ninguém vai fazer isso? Porque ninguém é igual você", disparou Victor. Chamado novamente, dessa vez por Tali e Rafa, o casal foi acusado de agressividade por, no momento da discussão com Kadu, Dhomini falar que "rasgaria no meio" quem viesse para cima dele. Como resposta, Adriana disse que Dhomini não é agressivo. "Ele dá um milhão [de reais] para não entrar em uma briga, mas se procurar, ele não corre. Ele não resolve nas palavras", justificou Adriana.



