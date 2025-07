Novas estratégias moldam o final do jogo | Power Couple

Com o jogo se afunilando, as estratégias agora estão mudando. É o que pensa Carol. A judoca, em conversa no Quarto Pêssego, disse que o mais importante agora é vencer a prova, e não pensar no saldo. "Eu e o Rafa estamos numa situação que precisamos ganhar de qualquer jeito, mais a gente que está com menos saldo", disse Tali contradizendo a amiga. No quarto, os casais ainda tentaram fazer uma leitura do jogo dos adversários.



