Após a eliminação de Gi e Eros Prado, um novo ciclo se inicia no Power Couple! Além de atualizar as estratégias, os casais terão suas amizades testadas e os ânimos colocados à prova. Não perca, às 22h30, na tela da RECORD!



