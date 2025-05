‘O jogo não acabou’, afirma Antony em conversa com companheira | Power Couple

No Quarto Uva, Ana Paula e Antony conversaram sobre a postura do grupo rival após a última DR. “O jogo não acabou. Tem mais dez casais, mas tem quatro que estão se achando finalistas”, disse o ator. A modelo fitness ainda comentou a fala de Carol durante a formação da DR, em que a judoca afirmou que Ana Paula havia sido desonesta na Sala de Apostas. “Eu sempre tive credibilidade e ela mexeu com isso. Espero que ela não volte a falar isso”.



