'O jogo não gira em torno daqueles dois', diz Gretchen sobre Tali e Rafa | Power Couple

Gretchen chamou Diego na despensa para falar sobre o jogo. Ela aconselhou o influenciador a não ficar tão próximo de Tali e Rafa e chegou a afirmar que “o jogo não gira em torno daqueles dois”. A cantora disse, ainda, que se ela tiver que colocar alguém na DR pelas Esferas do Poder, indicará a produtora e o repórter. Diego revelou para a esposa de Esdras que não quer ver seus aliados fora do jogo.



