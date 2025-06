‘O jogo vai mudar para mim’, dispara Eike | Power Couple

Ana Paula, Antony, Nat, Eike, Adriana e Dhomini conversaram na sala sobre quem poderia ir para a DR. Nat e Eike disseram acreditar que ocupariam um dos banquinhos da DR desta quarta-feira (11). “Se Sílvia e André fossem coerentes no jogo, eles votariam em Cris e Kadu”, disse Eike em depoimento. Já em conversa com Nat, o ator foi enfático: “Se eu voltar da DR e as pessoas votarem em mim, eu não quero abraço de ninguém. O jogo vai mudar para mim”.



