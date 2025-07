'O que eu fiz ontem, foi para ele provar do próprio veneno', diz Dhomini | Power Couple

Ao que parecem, as situações trazidas pelos ex-participantes no Quebra-Power ainda incomodam. Em uma conversa na cozinha, Dhomini falou para Victor que, mesmo eles sendo rivais o jogo todo, ele precisava desabafar. O empresário também disse que o incomodava muito a forma como a Carol joga. Em dado momento, Dhomini falou sobre a briga com Radamés: "O que eu fiz ontem, foi para ele provar do próprio veneno".



