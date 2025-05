‘Para mim, você é planta aqui no jogo’, diz Eike sobre jogo de Radamés | Power Couple

Nat e Eike apontaram Carol e Radamés no Quebra Power deste domingo (11). O casal comentou que a judoca e o jogador passam a maior parte do tempo no sofá e deixam de lado o jogo e a convivência na Mansão. Logo em seguida, Bia e Gui trituraram a foto de Silvia e André, dizendo que há uma falta de posicionamento da dupla, principalmente por parte do motorista. Por fim, Carol e Radamés foram mais uma vez escolhidos, mas dessa vez por Fran e Júnior.



