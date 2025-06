Participantes questionam lealdade de Cris ao grupo | Power Couple

A escolha de Cris e Kadu em vetar Adriana e Dhomini deveria ser consenso para o grupo dentro da Mansão. Contudo, o fato dela demonstrar que queria vetar Carol e Radamés para tentar ser Casal Power fez com que o grupo questionasse a lealdade da influencer. "Mesmo não ter vetado [a Carol], já deixou a gente com o pé atrás", disse Tali. "É importante para a gente abrir o olho", completou Rafa.



