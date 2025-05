Participantes repercutem o Quebra Power | Power Couple

Em conversa no quarto cereja, Ana Paula disse que só queria um pedido de desculpas de Carol. "Eu não quero ser amiga dela, não faço questão. Eu só queria que ela se retratasse comigo", disse a influenciadora. Já Eike comentou: "O mais bizarro pra mim foi você falar que estava se retirando pela saúde mental dela (Ana Paula) e eles continuarem a parada. Isso pra mim é desumano". Na cozinha, Bia e Gui conversaram com Rayanne e Victor e expuseram a postura de Carol: "Ela está botando palavra na minha boca, está falando isso pra todo mundo e criando uma história que não é". Bia completou: "Eu quero falar com ela, só que eu teho até receio de ela gritar comigo, igual fez com a Nat".



