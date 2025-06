Pela segunda vez consecutiva, Rayanne e Victor vencem Casal Power | Power Couple

Com R$ 111 mil, Rayanne e Victor venceram pela segunda vez consecutiva o Casal Power. O casal terá o poder de dividir os quartos, além de matar a saudade da família. Já Ana Paula e Antony deixaram a Herança da DR para Nat e Eike, que terão que definir o valor da aposta de uma outra dupla na primeira prova do ciclo.



