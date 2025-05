Perseguição? Talira e Pessina revidam Gretchen e Esdras no Quebra Power | Power Couple

Na dinâmica Quebra Power, Talira e Pessina escolheram Gretchen e Esdras como o casal "carta fora do baralho", justificando a decisão por uma suposta "perseguição" infundada da cantora e do músico. Gretchen e Esdras não tiveram direito à réplica por já terem se posicionado anteriormente. Seguindo a dinâmica, Carol e Radamés elegeram Fran e Junior como o casal que não merece vencer, citando a estratégia de combinação de votos no primeiro ciclo. Em seguida, Silvia e André também escolheram triturar a imagem de Fran e Junior, apontando outra situação de jogo envolvendo votos e manipulação. Fran e Junior puderam se defender nos dois apontamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!