‘Pessoa mais errada dessa semana toda é a Fran’, avalia Carol | Power Couple

Ao lado do marido, Radamés, Carol comentou com Gi e Eros que a pessoa responsável por movimentar os votos na primeira DR foi a Fran. “Na minha opinião, a pessoa mais errada dessa semana toda é a Fran”, disse. A judoca acrescentou ter se surpreendido com a situação, uma vez que a classificava como “planta” no jogo.



