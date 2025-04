Pix garantido! Casal vence prova e leva R$ 10 mil em primeira competição do Power Couple

A primeira prova ao vivo do Power Couple chegou com tudo! Adriana e Dhomini, Rayanne e Victor e Silvia e André disputaram o prêmio de R$ 10 mil. Os participantes que pegassem a maior quantidade de cenouras em dois minutos venciam a competição. A missão demandou muito trabalho em equipe e concentração. Quem será o ganhador? No final, os apresentadores aproveitaram para explicar a dinâmica da primeira semana de reality. Confira!



