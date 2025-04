Play no game! Casais se apresentam e brindam o início do confinamento | Power Couple

Os 14 casais chegaram à Mansão Power com tudo! Agora confinados, eles aproveitaram os primeiros momentos para se conhecer melhor. Everton Neguinho e Emilyn, Kadu Moliterno e Cristianne Menezes discursaram para os demais colegas de programa e para o público. Além deles, as duplas Gretchen e Esdras e Giovanna Menezes e Diego Supérbi já deixaram claras as suas intenções em relação ao jogo durante suas falas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!