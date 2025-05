‘Por essa ninguém esperava’, afirma Eike sobre decisão em DR | Power Couple

Nat e Eike e Ana Paula e Antony conversavam nesta sexta-feira (23) sobre estratégias de jogo, após resultado de DR. “Por essa ninguém esperava”, afirmou Eike em diálogo no quarto Melancia. “Eu acho que a leitura que a gente tem que fazer, sendo coerente com o jogo, é que se aconteceu isso em uma DR onde a Fran tinha embate com os dois é porque, no embate em que ela apontava os dois, ela foi vista lá fora como a errada”, completou Nat.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!