'Por sermos amigos, vocês poderiam vir falar comigo', diz Cris a Rayanne e Victor | Power Couple

Cris e Kadu chamaram Rayanne e Victor para uma conversa particular para tentar lavar as roupas sujas. Um dos assuntos foi o que Victor disse durante dinâmica da DR, em que insinuou que Cris e Kadu se aproximaram de Nat e Eike por conveniência, já que eles tinham as Esferas do Poder. O casal disse que jamais faria isso. "Por a gente ser amigo, vocês poderiam vir falar comigo", retrucou Cris. Enquanto eles conversavam, Carol e Radamés ouviam tudo pelas paredes.



