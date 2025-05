Power News: Confira o resumão de tudo o que rolou nos primeiros dias de confinamento no Power Couple

A Mansão Power ficou bem agitada nesta primeira semana e o Plantão Power está aqui para atualizar de todas as reviravoltas dos primeiros dias dos casais no confinamento. Teve treta da carne, resumão das provas, estratégias de votos e até a primeira DR falsa. Confira!



